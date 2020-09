Vlad Chiriches si Razvan Marin, adversari in derby-ul romanilor din Serie A. Cum s-au descurcat cei doi

Daca Vlad Chiriches a fost integralist la gazde si a incasat un cartonas galben, Razvan Marin a fost schimbat la oaspeti in minutul 76."Pe Chiriches s-am descoperit la finalul sezonului trecut, cand a adus o valoare in plus echipei. Contele Vlad a confirmat aceasta senzatie. A condus apararea cu maestrie si personalitate. A facut o singura eroare pe final", au notat jurnalistii de la sassuolonews.net.In schimb, la Cagliari, Razvan Marin a avut o prestatie cenusie, la fel ca toti coechipierii sai. "E dificil de evaluat felul in care a jucat. El trebuie sa se adapteze inca la schemele antrenorului Di Francesco si la fotbalul italian", au mentionat cei de la cagliarinews24.com.