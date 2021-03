Mai divorteaza Walter Zenga de romanca Raluca? Anuntul de ultima ora al italianului

"Nu o mai recunosc pe femeia care mi-a stat alaturi timp de 14 ani de casnicie. Eu si sotia mea Raluca nu mai formam in cuplu de ceva timp, din pacate relatiile dintre noi s-au racit", declara Walter Zenga in urma cu cateva luni , moment in care divortul de Raluca (39 de ani) parea iminent."Nu suntem deloc despartiti. Clar sunt cu Raluca", a declarat acum Walter Zenga la o emisiune a postului TV italian Canale 5, potrivit okmagazine. Walter si Raluca sunt casatoriti din 2005 si au impreuna doi copii, Samira si Walter Jr.Citeste si: