Cum a incercat Raluca Zenga sa ascunda separarea de Walter: "Asteptandu-l pe tati". Cei doi divorteaza dupa 14 ani

Asteptandu-l pe tati ❤️ Nu am folosit pana acum platformele sociale pentru a face declaratii de presa sau dezmintiri...dar fortata de imprejurari m-am gandit sa linistesc apele...Avand in vedere ca presa din Romania ne da deja despartiti...vreau sa clarific ca familia noastra a stat neintregita doar datorita COVID-ului cu restrictii de calatorie si obligatiilor de antrenor ale sotului meu - noi nu am putut merge in Italia si pana la sfarsit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune si Dumnezeu sa ne aiba in paza! 🙏