S-a razgandit Walter Zenga? Gestul neasteptat al italianului dupa ce a anuntat divortul de Raluca

"Ceea ce a aparut in ultime zile in mass-media, cu privire la divortul familiei Zenga, este adevarat! Nu mi as fi dorit ca eu si sotia mea sa ajungem in acest punct, insa viata este plina de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lasa loc de alte interpretari. Eu si sotia mea Raluca nu mai formam in cuplu de ceva timp, din pacate relatiile dintre noi s-au racit, atat datorita distantei dintre noi, creata si din cauza jobului meu de antrenor dar si pentru ca nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alaturi timp de 14 ani de casnicie. Sotia mea este schimbata radical, a decis sa o ia pe un alt drum pe care va merge singura de acum incolo. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a intors cumva impotriva noastra... Din respect pentru copiii nostri nu va pot oferi prea multe detalii, cu atat mai mult cu cat am depus deja actele pentru divort la Curtea de Apel din Dubai. Sper si va rog sa imi respectati intimitatea si sa lasam viata sa isi urmeze cursul firesc", a scris Zenga pe Instagram, in seara zilei de marti.Surprinzator, la o zi distanta, Walter Zenga a decis sa stearga postarea care a facut valuri in presa din intreaga lume, pe contul sau de Instagram fiind vizibile acum doar imagini in care apare in compania celor doi copii pe care ii are cu Raluca, Samira (11 ani) si Walter junior (8 ani).