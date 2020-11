FOTO Wanda Icardi, carantinata in Paris. Ce face argentinianca in izolare

Presedintelele Macron a impus mai multe restrictii la nivelul tarii, printre care si interzicerea circulatiei persoanelor pe timp de noapte.Masurile dure au prins-o pe Wanda Icardi in Paris. Sotia atacantului de la PSG este izolata la domiciliul sau, unde isi umple timpul cu exercitii fizice si cu postari pe retele de socializare.Sursa foto: Instagram / wanda_icardiSursa foto: Instagram / wanda_icardiMauro Icardi este accidentat si nu a mai jucat un meci pentru PSG de la inceputul lunii octombrie.Wanda si fotbalistul argentinian sunt impreuna de 6 ani.In 2014, Icardi i-a "furat" sotia unui fost bun prieten, Maxi Lopez."Ii multumesc lui Icardi ca mi-a luat-o de pe cap. Ca fiinta umana, tot ce vreau este sa gasesc o cale sa-mi fac copiii fericiti, acesta e singurul obiectiv pe care il am. In ceea ce priveste restul, este ceva de domeniul trecutului.Am intors pagina in urma cu ceva timp si nu ma afecteaza in niciun fel", a spus Maxi Lopez, la FM Club Octubre anul trecut.Wanda si Maxi au impreuna 3 copii, iar cu Icardi, frumoasa blonda a mai facut doi.Sursa foto: Instagram / wanda_icardi