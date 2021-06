Wanda Nara a "incalzit" Internetul cu pozele din Zanzibar: "Fac dragoste de 12 ori pe zi" FOTO

Wanda Nara este o prezenta insolita. Model, prezentatoare de televiziune in Argentina, ea a devenit faimoasa dupa ce a facut o schimbare intre atacanti. Ea l-a inselat pe fostul ei sot, Maxi Lopez, cu actualul - Mauro Icardi.Wanda are trei baieti cu Lopez si doua fete cu Icardi.Wanda Nara si Mauro Icardi (neconvocat de selectionerul Argentinei pentru Copa America) au decis ca e momentul unei vacante in Zanzibar. "Mancam, dormim, mancam, dormim", a scris Wanda despre rutina lor.Fostul fundas italian Daniele Adani, coechipier cuMauro la Inter in trecut, a dezvaluit in urma cu cateva luni ca Icardi si Nara "fac dragoste de 12 pri pe zi!"