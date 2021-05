Sotia lui Mauro Icardi loveste din nou: topless la piscina FOTO

Icardi a anuntat ca vrea sa plece de la PSG , la finalul sezonului, desi a avut un an bun, cu 20 de goluri marcate in 34 de meciuri , iar Milan si Juventus sunt cu ochii pe el.Pana sa-i gaseasca sotului o echipa, Wanda, recunoscuta pentru faptul ca este o femeie lipsita de inhibitii, a punctat din nou in social media, cu niste poze ravasitoare, realizate pe marginea piscinei. "1 sau 2?", i-a intrebat ea pe fani postand o fotografie cu sutien si una fara.Wanda Nara are 34 de ani si este mama a cinci copii.