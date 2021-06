Cea mai sexy impresara din fotbal, escapada romantica in Africa. Imagini incendiare in inima savanei FOTO

Icardi a anuntat ca vrea sa plece de la PSG, la finalul sezonului, desi a avut un an bun, cu 20 de goluri marcate in 34 de meciuri , iar Milan si Juventus sunt cu ochii pe el.Chiar si-a asa, pe contul de Instagram, frumoasa blondina n-a ratat ocazia de a-si expune frumusetea corporala cu cateva ipostaze sexy, la piscina, cu savana africana in fundal.Wanda Nara are 34 de ani si este mama a cinci copii, dintre care doar doi (doua fete) cu actualul sot, Mauro Icardi.