Echipa lui Elton John a promovat in Premier League

Cu doua etape inainte de finalul sezonului, Watford ocupa locul doi in clasament, cu 88 de puncte, si nu mai poate fi ajunsa din urma de urmatoarele clasate.Watford este echipa favorita a cantaretului Elton John. Proprietar si presedinte al echipei Watford in anii 1980, el a declarat in autobiografia lui, ca fotbalul si acest club sportiv i-au salvat probabil viata in timpul "celei mai rele perioade" a existentei sale."Am fost presedinte in timpul celei mai rele perioade din viata mea: in anii mei de dependenta si de depresie, cu relatii ratate, decizii proaste in afaceri, procese si turnee fara sfarsit", a scris in aceasta carte celebrul cantaret britanic, ajuns la varsta de 72 de ani."In tot acel timp, Watford a fost o constanta sursa de bucurie pentru mine. Daca nu as fi avut clubul de fotbal, Dumnezeu stie ce ar fi putut sa mi se intample. Nu exagerez spunand ca este posibil ca Watford sa imi fi salvat viata", a adaugat starul britanic.Elton John a preluat conducerea clubului Watford in 1976, intr-o perioada in care acesta tocmai retrogradase in a patra divizie a ligii engleze, dar avea ambitia de a reveni in randul elitelor.Numirea lui Graham Taylor ca antrenor a fost punctul de pornire al unei epopei absolut nebunesti, in timpul careia echipa engleza - supranumita "The Hornets" ("Viespile") - a revenit foarte repede in prima divizie, a jucat pentru titlul de campioana nationala (pierdut in fata celebrei echipe Liverpool) in sezonul 1982-1983 si a disputat finala Cupei Angliei cu Everton, in 1984."Din motive evidente, exista perioade intregi din anii 1980 din care nu am nicio amintire, insa toate meciurile clubului Watford la care am asistat s-au intiparit pentru totdeauna in memoria mea", a adaugat Elton John in acelasi volum autobiografic.Artistul a recunoscut totusi ca pasiunea si angajamentul lui fata de acest club de la periferia Londrei, la care ocupa functia de presedinte onorific pe viata, i-au adus numeroase ironii din partea colegilor sai din showbiz, mai ales din partea cantaretului Rod Stewart - fan infocat al echipei Celtic, dar care considera ca Watford era un club caruia ii lipsea stralucirea care caracterizeaza un star al curentului glam-rock - si a unor membri ai familiei regale britanice.In Premier League a promovat si Norwich City, care este lider in esalonul secund, cu 93 de puncte.