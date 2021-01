Wayne Rooney isi incheie cariera de jucator. Fostul mare atacant se va dedica exclusiv antrenoratului

Rooney (35 ani) era antrenor-jucator interimar al echipei din liga a 2-a, dar odata cu nominalizarea sa definitiva ca tehnician el a indicat ca agata ghetele in cui.''Sa am ocazia sa-i urmez lui Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard si Phillip Cocu este o mare onoare pentru mine, voi face totul pentru aceasta echipa si pentru fanii nostri'', a spus Rooney.Derby County este pe locul 22 (din 24) in Championship, a doua liga valorica.Citeste si: Scandal monstru la Dinamo. Un jucator s-a filmat in jacuzzi, cu doua femei si i-a injurat grosolan pe sefii spanioli