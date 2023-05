Weekend plin de meciuri incendiare: Iata cand va avea loc mult asteptatul derbi Real Madrid - FC Barcelona

Fotbalul pune stapanire pe weekendul ce sta sa inceapa, mai multe meciuri de foc fiind programate sambata si duminica in campionatele puternice din Europa.

Capul de afis e tinut de un nou episod din El Clasico. La doar 4 zile distanta de la ultima intalnire directa, Real Madrid si FC Barcelona se infrunta din nou, de aceasta data in Primera Division.

In Anglia, cel mai asteptat duel e derbiul orasului Liverpool, programat duminica, in timp ce in Italia vom avea, sambata seara, Derby della Capitale.

Dar iata care sunt cele mai importante meciuri programate in acest sfarsit de saptamana:

SAMBATA

14:30 Tottenham - Arsenal

19:30 Borussia Monchengladbach - Bayern Munchen

21:30 Lazio - AS Roma

21:45 Real Madrid - FC Barcelona

22:30 FC Porto - Benfica

DUMINICA

18:15 Everton - Liverpool

21:30 Napoli - Juventus

21:45 Valencia - Athletic Bilbao

22:00 Olympique Marseille - Saint-Etienne

Derbiul Real Madrid - FC Barcelona va fi transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

I.G.