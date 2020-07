Werder Bremen ramane in prima liga germana, dupa ce a trecut de Heidenheim, la barajul de mentinere/promovare

Theuerkauf in minutul 3 a marcat in propria poarta, iar Heidenheim a egalat prin Kleindienst, in minutul 85.Pentru Werder Bremen a mai marcat Augustinsson, in minutul 90+4, iar pentru Heidenheim a punctat din nou Kleindienst, in minutul 890+7, din penalti.In tur, scorul a fost egal, 0-0.Werder, formatia cu cele mai multe meciuri jucate in istoria 1.Bundesliga, a terminat pe locul 18, antepenultimul in prima liga si a evoluat o singura data in liga a doua, in sezonul 1980/1981.