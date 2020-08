Willian a semnat cu Arsenal

Willian, 31 de ani, a fost unul dintre jucatorii importanti ai echipei Chelsea in acest sezon, cu 11 goluri si noua pase decisive, in 47 de partide in toate competitiile. El paraseste formatia antrenata de Frank Lampard liber de contract, dupa 339 de aparitii in tricoul "albastilor".Brazilianul era de sapte sezoane pe Stamford Bridge. Inainte, fotbalistul a mai jucat la Corinthians, la Sahtior Donetk , unde a fost adus de Mircea Lucescu , si la Anji Mahacikala.Willian are 70 de selectii la nationala Braziliei.