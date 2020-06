Willian si Pedro si-au prelungit contractele cu Chelsea pana la finalul sezonului

Ziare.

Intelegerile celor doi expirau la 30 iunie. Ei nu vor continua sezonul viitor, dar, din cauza perturbarii sezonului in urma pandemiei de coronavirus, Chelsea are nevoie de toti jucatorii, pentru ca mai are de jucat opt etape in Premier League si cel putin sferturile de finala ale Cupei Angliei, cu Leicester.Willian, 31 de ani, a fost unul dintre jucatorii importanti ai echipei Chelsea in acest sezon, cu sapte goluri si sase pase decisive, in 38 de partide in toate competitiile.Pedro, 32 de ani, ar urma sa plece la Roma, potrivit presei engleze. El are 18 partide disputate pana acum si doua goluri marcate.