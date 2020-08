Young Boys Berna, campioana Elvetiei pentru a treia oara la rand

Cristopher Martins a marcat golul victoriei, in minutul 14.Cu o etapa inaintea finalului sezonului, Young Boys a acumulat 73 de puncte, cinci peste St Gallen, ocupanta locului 2, victorioasa, sambata, cu 6-0, in meciul cu Neuchatel Xamax.Campionatul elvetian si-a stabilit echipele din cupele europene: Youung Boys Berna merge in Liga Campionilor, St. Gallen, FC Basel (locul 3, cu 61 de puncte) si Servette Geneva (locul 4, cu 49 de puncte), in Liga Europa.Neuxhatel Xamax a retrogradat, iar dintre FC Sion, locul 9, penultimul, cu 35 de puncte, si FC Thun, locul 8, cu 36 de puncte, se va alege formatia care va da barajul de mentinere/promovare cu Vaduz, locul 2, in liga a doua.Lausanne Sport, castigatoarea diviziei secunde, a promovat in prima liga.