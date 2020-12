LIVETEXT Young Boys - CFR Cluj, totul sau nimic in Europa League. Rondon are prima ocazie mare a meciului

Desfasurarea LIVE a meciului:*Prima sansa de gol importanta e irosita de Rondon, in minutul 34, care nu atinge mingea in pozitie favorabila.*Debut de meci fara ocazii mari, desi CFR-ul a initiat cateva actiuni periculoase spre careul advers.*A inceput partida de la Berna.*Echipele de start:Von Ballmoos - Hefti, Burgi, Lefort, Garcia - Ngamaleu, Aebischer, Rieder, Sulejmani - Nsame, MambimbiBalgradean - Manea, Burca, Vinicius, Camora - Djokovic, Hoban - Deac, Paun, Pereira - RondonDupa primele 5 etape, AS Roma conduce clasamentul grupei (13 puncte), uramata de Young Boys (7 puncte), CFR Cluj (5 puncte) si TSKA Sofia (2 puncte).Ca urmare, doar victoria conteaza pentru echipa antrenata de Edi Iordanescu in tentativa de a ajunge din nou in primvara europeana. In tur, cele doua echipe au remizat la Cluj-Napoca, scor 1-1.Citeste si: Final de martie incendiar pentru fotbalul romanesc. Doua meciuri cu Germania in 48 de ore. Programul nationalei U21 in grupa de la Euro