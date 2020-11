Crescut doar de bunici, a ajuns noul fenomen din fotbal. Cine e omul care a schimbat istoria in Germania

"I want to help the team, that's why I'm here." 🗣



El a venit in Germania la tatal sau, cetatean al acestei tari inca din anii 90, si a inceput sa joace la juniorii lui St. Pauli.Dortmund l-a vazut si l-a luat la academia sa, la 12 ani, unde a spart toate barierele in materie de goluri . Cel mai bun sezon la juniorii lui Dortmund a fost in sezonul 2018-2019, cand a inscris 46 de goluri in 25 de jocuri.SURSA FOTO: Facebook / Borussia DortmundIn total, el a marcat 141 de goluri in 88 de partide pentru echipele de juniori La Berlin, in meciul cu Hertha, Moukoko l-a inlocuit in minutul 85 pe Haaland si a devenit cel mai tanar jucator din istoria primei ligi germane.La 16 ani si o zi, el a jucat primele minute in Budesliga.Moukoko a doborat recordul lui Nuri Sahin, care in 2006, a debutat in campionatul german la 16 ani si 11 luni.Recordul lui Moukoko va fi foarte greu de depasit, mai ales ca Federatia de la Berlin a impus o regula prin care un fotbalist nu poate juca in prima liga daca nu a implinit varsta de 16 ani."Este mai talentat ca mine la acea varsta", spunea Haaland despre Moukoko, care desi putea sa joace pentru Camerun, a ales nationalele Germaniei de juniori.Compania de echipament sportiv NIKE a vazut in el un potential urias si a semnat deja un contract pe termen lung cu tanarul fotbalist al lui Dortmund.CITESTE SI: Haaland a facut spectatol in Bundesliga. Norvegianul a marcat patru goluri intr-un meci in care a debutat cel mai tanar jucator din istoria Germaniei