Fotbalist jefuit si fortat sa priveasca cum ii sunt sechestrati sotia si cei trei copii

Sotia lui Zahavi a fost atacata si sechestrata chiar in casa familiei. Aceasta se afla acasa alaturi de cei trei copii, un baiat de 8 ani si gemenii de 5 ani.Hotii au amenintat-o pe femeie cu o arma, iar aceasta a intrat in stare de soc. De aceea, hotii l-au sunat pe atacant pentru a afla unde se afla banii si valorile din casa. Pentru a-l convinge sa divulge locul unde sunt acestea, ei l-au sunat pe video, aratandu-i imagini cu familia sa, aflata sub asalt.Fotbalistul se afla in autocar si a fost fortat sa priveasca live imaginile groazei din casa lui.Colegii si-au dat seama ca e ceva in neregula cu el, deoarece fotbalistul a inceput sa vorbeasca incet, in ebraica, dar tonul sau l-a tradat. A oprit autocarul, care se indrepta spre stadion, unde urma sa aiba loc meciul cu Willem II si a plecat val-vartej spre casa.Din fericire, nimeni din familie nu a fost ranit, desi hotii i-au legat sotia si copiii.