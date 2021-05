Bataie ca-n filme la Zalau, la un "baraj" de promovare. Golul decisiv, marcat in minutul 90+6 VIDEO

In prima mansa, la Dej, scorul a fost egal, 0-0, iar SCM Zalau a fost la un pas de promovare dupa ce a condus cu 1-0 in returul de pe teren propriu pana aproape de finalul partidei. In minutul 90+6, Unirea Dej a dat golul egalizator cu care a intors soarta promovarii in favoarea ei. Frustrati de bucuria oaspetilor, fotbalistii de la Zalau au provocat o incaierare generala, in care s-au impartit pumni si picioare exact ca-n filme.