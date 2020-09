Ziare.com va prezinta ultimele informatii de pe piata transferurilor din fotbal. Cine vine la Barcelona si unde ar putea pleca Messi si Ronaldo

Argentinianul a ramas fara prietenul sau cel mai bun, Luis Suarez, care este aproape sa semneze cu Juventus pe un salariu urias, 10 milioane de euro pe sezon.In locul uruguayanului, pe Camp Nou, va sosi olandezul Memphis Depay. Fotbalistul lui Lyon este dorit insistent de Ronald Koeman.Depay nu va fi singurul olandez venit in aceasta vara la Barcelona. Georginio Wijnaldum de la Liverpool este ca si inteles cu Barcelona.Conform unor surse Ziare.com din fotbalul olandez, Klopp vrea sa-l vanda pe Winjnaldum in aceasta toamna. Motivul este simplu, olandezul va fi liber vara viitoare si "cormoranii" nu vor mai incasa nici un ban pe el.In plus, mijlocasul lui Liverpool este incantat de oferta Barcelonei si mai ales de faptul ca antrenor este tot un olandez, Ronald Koeman.Astfel, Barcelona poate sa devina din nou o echipa cu multi jucatori olandezi, ca pe vremea lui Louis vand Gaal.Campioana Angliei nu sta cu mainile in san si va aduce alt jucator in locul lui Winjaldum. Tiago Alcantara este dorit de Klopp la Liverpool. Chiar daca Bayern nu ar vrea sa-i dea drumul, fotbalistul isi doreste foarte mult sa ajunga pe Anfield Road si transferul are mari sanse de reusita.Tot in Anglia s-ar putea sa ajunga si Cristiano Ronaldo . In cazul in care va pleca de la Juventus, Manchester United este singura echipa pentru care ar mai juca porguhezul, spun surse Ziare.com din insula britanica, care mai vin o destinatie neasteptata pentru Messi in vara viitoare.Pe langa Manchester City , echipa lui David Beckham din MLS, Inter Miami, se pare ca s-a inscris in cursa pentru semnatura lui Messi. Americanii au puterea financiara ca sa-i accepte toate conditiile argentinianului.Tot in Premier League, Everton l-a luat pe Allan de la Napoli , asa cum Ziare.com a anuntat inca de acum doua saptamani.CITESTE SI: EXCLUSIV Nici vorba de transferul lui Cicaldau la Everton. Englezii s-au inteles cu doi super mijlocasi