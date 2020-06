Zidane, despre fotbal si pandemie: "Nu-mi place sa joc fara public"

Ziare.

"Nu-mi place sa joc fara public. Este parerea mea. Dar bine, tinand cont de situatie, ne adaptam. Iar absenta publicului nu ne va rapi bucuria si sansa pe care le avem intorcandu-ne sa ne jucam. Publicul ne va lipsi, dar toata lumea este foarte bucuroasa de reluare", a declarat Zidane, citat de AFP.Real Madrid va juca pe stadionul Alfredo Di Stefano restul sezonului, din cauza lucrarilor de modernizare pe stadionul Santiago Bernabeu "Si Di Stefano este stadionul nostru. Suntem obisnuiti sa jucam pe Bernabeu, dar ne vom adapta. Distanta e aceeasi, in plus ne-am antrenat deja aici. Vom juca aici, si suntem foarte bucurosi pentru asta", a spus Zidane, care va conta din nou pe Eden Hazard si Marco Asensio, refacuti dupa accidentari."Fara scuze insa, vom pregati bine meciurile ramase. Mai avem ceva mai mult de o luna de competitie si vom da totul ca sa castigam campionatul", a adaugat fostul mare mijlocas francez.In opinia tehnicianului, Real este "pregatita" pentru reluarea competitiei. "Am avut aproape o luna de pregatire ca sa ne refacem din punct de vedere fizic, cred ca este indeajuns. Poate ne va fi putin mai greu sa terminam meciurile, chiar sigur se va intampla asta... Degeaba te antrenezi, competitia e altceva", a afirmat el.Antrenorul a inceput conferinta de presa cu un gand pentru toate victimele pandemiei si personalul medical, apoi a spus ca pentru el perioada de izolare a fost "complicata, ca pentru multi"."Mult fotbal, apoi familia. Noi am stat acasa, ca toata lumea. Am incercat sa gatesc, dar a fost o catastrofa, asa ca am ramas la fotbal", a glumit Zizou.