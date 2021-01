Antrenorul Zinedine Zidane il sustine pe atacantul Karim Benzema in afacerea ''sextape''

"Il sustin pe deplin pe Benzema, sunt alaturi de el si stiu ca aceasta situatie nu este usoara pentru el. Lucrul cel mai important este ca se simte bine, in orice caz eu asta vad. Karim face abstractie de toate acestea. Se concentreaza asupra a ceea ce-i place, asupra meseriei, asupra familiei lui. E adevarat, restul e complicat, dar sper ca totul se va rezolva rapid pentru toata lumea. Pana atunci, face ce-i place, adica joaca fotbal si-i face fericiti pe oamenii care il privesc", a declarat vineri Zidane intr-o conferinta de presa.Parchetul din Versailles a anuntat, joi, ca Benzema va fi judecat, alaturi de alte patru persoane, in afacerea "sextape".Fotbalistul este acuzat ca a instigat in 2015 la "tentativa de santaj" impotriva lui Mathieu Valbuena, incitandu-l pe mijlocasul echipei Olympiakos Pireu si fostul sau coechipier din echipa Frantei sa plateasca niste santajisti, care il amenintau cu prezentarea unei inregistrari video cu acesta in momente intime.Cei patru au fost si ei trimisi in judecata in acest dosar pentru tentativa de santaj, iar unul dintre ei si pentru abuz de incredere.Dupa mediatizarea implicarii sale in acest incident, Benzema nu a mai fost convocat la echipa nationala Citeste si: Esec pentru Bayern Munchen in Bundesliga dupa ce campioana Germaniei a condus cu 2-0