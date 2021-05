Cine vine in locul lui Zidane la Real Madrid

Sambata trecuta, dupa eliminarea din Liga Campionilor in fata formatiei Chelsea si inainte din meciul LaLiga cu Sevilla, Zidane a vorbit cu jucatorii dupa antrenament si si-a comunicat decizia.De aceea, conferinta de presa din acea zi a inceput mai tarziu decat de obicei. Informatia a fost lansata de jurnalistul Fernando Burgos de la Onda Cero si Marca a confirmat ca intalnirea a avut loc in acea sambata, la 8 mai.Antrenorul a declarat in vestiar ca s-a gandit mult la decizia sa si este definitiva. El crede ca timpul sau la Real Madrid s-a incheiat si ca a venit momentul sa plece. Este a doua oara cand francezul paraseste echipa Los Blancos, desi nu la fel de surprinzator ca atunci cand a plecat prima oara, in 2018."Exista momente in care trebuie sa fii acolo si momente in care trebuie sa pleci spre binele tuturor", a spus antrenorul aflat sub contract pana in 2022, in conferinta de presa dinaintea meciului Athletic Bilbao, un mesaj misterios care capata acum mai mult sens.Zidane a castigat 11 trofee ca antrenor principal al Real Madrid si l-ar putea obtine pe al doisprezecelea, in functie de ceea ce se intampla in ultimele doua runde ale sezonului LaLiga (Real este la doua puncte de liderul Atletico). Doar Miguel Munoz, care a castigat 14, a adus mai multe exponate in sala trofeelor clubului madrilen.Potrivit marca, Raul este cel mai bine plasat pentru a-i succeda fostului sau coechipier. Massimiliano Allegri si Joachim Low sunt, de asemenea, optiuni, dar Raul, care este dorit si de Eintracht Frankfurt, este candidatul principal.In varsta de 43 de ani, Raul este in prezent antrenor al echipei de rezerve a clubului Real Madrid.Zinedine Zidane a revenit la conducerea tehnica a echipei Real Madrid la 11 martie 2019 dupa 284 de zile de la plecarea sa, in locul lui Santiago Solari.Francezul a fost al treilea antrenor al Realului in acel sezon, dupa Julen Lopetegui, demis la 29 octombrie 2018, si Solari.In varsta de 48 de ani, tehnicianul francez a preluat prima data Real Madrid in ianuarie 2016. In doar doi ani si aproape cinci luni, el a castigat noua trofee cu formatia madrilena: de trei ori consecutiv Liga Campionilor (2016-2018), campionatul Spaniei in 2017, Supercupa Spaniei in 2017, Supercupa Europei in 2016 si 2017, si Cupa Mondiala a cluburilor, in aceiasi ani.In al doilea mandat, el a cucerit titlul in Spania si Supercupa Spaniei, in sezonul 2019/2020, aminteste news.ro.