Zinedine Zidane a "imprumutat" discursul lui Mirel Radoi: "Eu sunt responsabilul". Real Madrid a pierdut acasa cu Sahtior

"Am gresit la primul gol, ne-a lipsit increderea. A fost un meci slab si o seara proasta. Sunt antrenor si este de datoria mea sa gasesc solutii. In aceasta seara nu am gasit-o, dar sunt capabil sa rezolv problema. Eu sunt responsabilul. Imi pare rau pentru jucatori , a fost un meci slab si nu meritau asta. Trebuie sa ne revenim, sa pregatim meciul cu FC Barcelona cu cea mai mare concentrare si sa avem o evolutie foarte buna, pentru ca suntem capabili de acest lucru", a declarat Zidane, conform news.ro.E un discurs in care Zinedine Zidane vrea sa ia responsabilitatea esecului de pe umerii jucatorilor sai, asa cum face si selectionerul nationalei Romaniei, Mirel Radoi Formatia Real Madrid a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Sahtior Donetk, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor, in care a avut un gol anulat dupa consultarea VAR, in minutul 90+2.Oaspetii au marcat prin Tete '29, Varane '33 (autogol) si Solomon '42, ei conducand cu 3-0.