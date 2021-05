S-a aflat motivul pentru care a plecat Zidane de la Real Madrid. Scrisoarea deschisa a antrenorului

"Plec deoarece clubul nu-mi ofera increderea de care am nevoie", spune Zidane, in scrisoarea pe care o adreseaza suporterilor echipei.Dupa ce si-a exprimat toata dragostea pe care o are pentru acest club, la care a fost si jucator si antrenor, Zidane sustine ca a fost de acord sa revina in martie 2019 pentru ca presedintele Florentino Perez i-a cerut sa se intoarca, dar si pentru ca fanii l-au dorit inapoi.Zidane ii va fi "mereu recunoscator" lui Perez, dar in acelasi timp nu isi ascunde amaraciunea fata de presedinte."Plec pentru ca nu mai simt ca acest club imi mai ofera increderea de care am nevoie, nu-mi ofera sprijinul pentru a construi ceva pe termen mediu sau lung", a explicat el.Zidane crede ca un lucru foarte important a fost uitat: ceea ce a construit la Real si, in special, relatia sa cu jucatorii si cu oamenii care lucreaza in jurul echipei."M-am nascut un invingator si am fost aici pentru a castiga trofee, dar dincolo de asta sunt fiintele umane, emotiile, viata si am senzatia ca aceste lucruri nu au fost apreciate si ca nu s-a inteles ca dinamica unui mare club se mentine asa. Intr-un fel, chiar mi s-au adus reprosuri", regreta francezul."Mi-as fi dorit ca relatia mea cu clubul si cu presedintele, in ultimele luni, sa fie putin diferita de cea a altor antrenori . Nu ceream privilegii, desigur ca nu, ci un pic mai multa memorie. Astazi, viata unui antrenor pe banca unui club mare este de doua sezoane, nu mult mai mult. Pentru a dura mai mult, relatiile umane sunt esentiale, sunt mai importante decat banii, mai importante decat faima, mai importante decat orice. Trebuie sa ai grija de asta", adaugat antrenorul. Real Madrid anunta ca Zinedine Zidane a decis sa puna capat acualului sau mandat de antrenor principal al clubului nostru. Acum trebuie sa ii respectam decizia si sa ne exprimam recunostinta pentru profesionalismul, devotamentul si pasiunea sa de-a lungul anilor si pentru ceea ce inseamna el pentru Real Madrid. Zidane este una dintre marile legende ale clubului Real Madrid si mostenirea sa se extinde dincolo de ceea ce a realizat ca antrenor si ca jucator la clubul nostru. El este constient ca are un loc in inimile fanilor Real Madrid si ca va avea intotdeauna o casa la Real Madrid", se arata in comunicat.Zinedine Zidane a castigat 11 trofee ca antrenor principal al Real Madrid.Francezul a revenit la conducerea tehnica a echipei Real Madrid la 11 martie 2019 dupa 284 de zile de la plecarea sa, in locul lui Santiago Solari.In varsta de 48 de ani, tehnicianul francez a preluat prima data Real Madrid in ianuarie 2016. In doar doi ani si aproape cinci luni, el a castigat noua trofee cu formatia madrilena: de trei ori consecutiv Liga Campionilor (2016-2018), campionatul Spaniei in 2017, Supercupa Spaniei in 2017, Supercupa Europei in 2016 si 2017, si Cupa Mondiala a cluburilor, in aceiasi ani.In al doilea mandat, el a cucerit titlul in Spania si Supercupa Spaniei, in sezonul 2019/2020.