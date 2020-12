VIDEO Sutul care a uimit America. Zlatan Ibrahimovic, cel mai frumos gol din istoria campionatului MLS

Golul lui Ibrahimovic, inscris pe 31 martie 2018, in derby-ul "orasului ingerilor" a fost preferatul iubitorilor fotbalului din America de Nord. Atacantul suedez, intrat in joc in repriza secunda, l-a invins atunci pe portarul advers cu un sut spectaculos de la 40 de metri, fara preluare, in minutul 77, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj (3-3). El a inscris apoi cu capul, din interiorul careului, golul care a adus victoria echipei sale, in prelungiri (scor 4-3).Zlatan Ibrahimovic a evoluat pentru Los Angeles Glaxy pana la sfarsitul anului 2019, reusind in total 53 de goluri in 58 de meciuri disputate. El joaca in prezent pentru echipa italiana AC Milan Citeste si: Maria Sarapova se marita. Cine e barbatul care i-a furat inima rusoaicei inca din prima zi