Zlatan Ibrahimovic s-a indragostit de "Rebeca". Iahtul de lux pe care suedezul vrea sa cheltuie o suma astronomica FOTO

Astfel, la inceputul acestui an, Zlatan a fost co-prezentator la celebrul festival Sanremo , iar apoi si-a anuntat prezenta ca actor intr-un film cu Asterix si Obelix. Zilele trecute, intr-o perioada in care e suspendat in campionatul Italiei , "Ibra" si-a gasit timp pentru o scurta vizita la santierul naval Benetti din Livorno, cu intentia de a vedea un iaht in valoare de 20 de milioane de Euro.Ambarcatiunea "Rebeca" are o lungime de 40 de metri, cu trei punti si o piscina lunga cu vedere la mare, o sala de gimnastica si o zona de gratar cu jacuzzi, dar si cinci cabine cu paturi. Barca se poate inchiria cu un tarif de aproximativ 200.000 de euro pe saptamana, dar suedezul pare dispus sa o cumpere definitiv.