Ultima aroganta marca Zlatan Ibrahimovic. Fotbalistul s-a autoproclamat "rege" al Suediei

"A fost o senzatie incredibila. Ultima data cand am jucat aici stadionul era plin si atmosfera este diferita cand este plin, insa in rest a fost incredibil. Am fost foarte bucuros, am fost foarte mandru. Am incercat de fiecare data sa dau totul pentru a-mi ajuta colegii, pentru a ma ajuta pe mine insumi si pentru a face performanta.Nu a fost un meci usor, nu cred ca am fost la adevaratul nostru nivel, nu am fost periculosi cum ar fi trebuit sa fim, dar pana la urma am castigat si am obtinut cele trei puncte de care aveam nevoie. Este primul meci, suntem impreuna de doua sau trei zile. Acum va fi din ce in ce mai bine", a spus Ibrahimovic.Ulterior, pe Instagram, Zlatan a avut o postare controversata, ilustrand o fotografie din timpul meciului cu explicatia "Carl XVII Guztaf". Aluzia este clara, actualul rege al Suediei fiind Carl al XVI-lea Gustaf.La varsta de 39 de ani si la aproape cinci ani de la retragerea din nationala Suediei, Zlatan Ibrahimovici a revenit in prima reprezentativa, joi seara, la meciul cu Georgia, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale. Ibrahimovic a jucat pana in minutul 84.Citeste si: