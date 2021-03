Zlatan Ibrahimovic va urca pe scena la Festivalul de la Sanremo. Ce melodie celebra va interpreta fotbalistul

Amedeo Sebastiani, cunoscut mai bine sub numele de Amadeus, prezentatorul evenimentului muzical anual din peninsula, a precizat ca Ibrahimovic (39 ani), atacantul echipei AC Milan , si Mihajlovic (52 ani), tehnicianul formatiei Bologna, vor interpreta melodia lansata in 1972 de grupul Nomadi, marti, in cadrul celebrului festival.De asemenea, Ibrahimovic va lua parte si la un scurt moment umoristic alaturi de Amadeus si de actorul de comedie Rosario Fiorello, ambii suporteri ai rivalei Inter Milano Participarea lui Zlatan Ibrahimovic la Festivalul de la Sanremo, care va dura de marti pana sambata, a generat controverse in Italia , in conditiile in care echipa sa, AC Milan, urmeaza sa joace cu Udinese , miercuri, inainte de a se deplasa la Verona pentru jocul cu Hellas, programat duminica.Starul suedez intentiona sa-si continue antrenamentele in orasul din regiunea Liguria si sa se deplaseze pentru a evolua in ambele partide.Atacantul a suferit, insa, o leziune musculara in meciul castigat de AC Milan duminica in fata formatiei AS Roma (2-1), iar presa italiana a precizat ca va fi indisponibil pentru o perioada de zece zile.Citeste si: