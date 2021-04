Zlatan Ibrahimovic, implicat in pariuri! Anutul soc care vine din Italia

de tehnologie si in diamante. Deja a vandut participatii mari la fonduri speculative de care nimeni nu stie. El castiga mult mai mult din afara fotbalului, decat din fotbal. Cand fac o tranzactie cu el, glumeste: Raspunsul meu este intotdeauna la fel: Incerc sa-mi protejez jucatorii de gafe financiare." Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Conform regulilor FIFA si UEFA, este interzis ca jucatorii sa aiba vreun interes financiar in companiile de pariuri.Cu toate acestea, Aftonbladet a scris ca societatea pe actiuni a lui Ibrahimovic, Unknown AB, detine 10 la suta din agentia de pariuri Bethard.com, ceea ce l-ar putea costa pe atacantul echipei AC Milan o amenda sau o suspendare.Directorul executiv al Bethard, Erik Skarp, a confirmat pentru Sportbladet ca jucatorul suedez mai detine o participatie in actionarul unic al lui Bethard, Gameday Group PLC.Bethard a avut un profit de 30 de milioane de euro in 2019, potrivit As.Regulile UEFA si FIFA se aplica tuturor competitiilor internationale, de la calificarile pentru Cupa Mondiala, disputate de Ibrahimovic cu echipa nationala a Suediei, pana la Europa League, jucata de AC Milan.Atacantul in varsta de 39 de ani ar putea primi o amenda de multe de milioane de euro sau ar putea fi suspendat din orice activitate legata de fotbal pentru trei ani."Nu am discutat cu Zlatan. Nu ma gandesc la posibile sanctiuni, dar as dori ceva mai multa claritate din partea FIFA cu privire la reglementarile sale, deoarece exista ambiguitate in modul in care acestea ar trebui interpretate", a declarat secretarul general al Federatiei Suedeze de Fotbal, Hakan Sjostrand, pentru Sportbladet.In martie 2018, impresarul lui Ibrahimovic, Mino Raiola, il caracteriza astfel pe clientul sau, din puncte de vedere al investitiilor facute: "Zlatan este cel mai destept dintre ei (n.r. - jucatorii pe care ii are sub contract) si cel mai bogat. El valoreaza un miliard de lire sterline. Este incredibil de inteligent si de activ pe piata. Nu trebuie sa-i spun un lucru decat o data.Ibra investeste in jocuri, in