Catalin Zmarandescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali, si-a gasit o noua ocupatie: creste cocosi, curcani si rate

Plecat de multi ani in Anglia, unde a participat la gale de MMA, luptatorul s-a intors in tara si a construit o ferma, unde creste pasari pentru carne si pentru oura.Catalin Zamarandescu. FOTO: Facebook /Catalin Otto Zamarandescu"Cand am terminat casa, am vazut un spatiu gol in spatele casei...e cam gol si deja faceam planuri cu sotia, sa punem pomi fructiferi. Dar am zis si ca-mi fac ceva pentru mine.Ce iti faci? m-a intrebat! Imi iau niste gainuse, un cocos, curcani, rate. Anul trecut, cu pandemia asta, am ajuns pe la 300, frate.A zis Luiza: Auzi, te pun sa dormi cu gainile, nu cu mine, ca stai mai mult cu ele.Le dau de mancare, am grija de ele. Adun si ouale, atunci cand nu le aduna Matilda, ca ea pune doua pe jos, unul in cos. Nu voi renunta, e o pasiune, ma linisteste, plus ca mananc sanatos", a spus luptatorul la emisiunea AS.ro Live.Catalina Zmarandescu a fost o buna perioada bodyguard-ul lui Gigi Becali , dar a rupt colaborarea cu patronul FCSB in 2009, dupa scandalul masinii furate a latifundiarului din Pipera, recuperata de oamenii sai.CITESTE SI: "A scos un briceag lung. I-am blocat mana si i-am dat un dos de palma". Cum i-a gasit Gigi Becali pe hotii care i-au furat masina