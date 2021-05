"Gigantul" fotbalului elvetian a ajuns pe mana unui fost international roman. Tehnicianul a fost campion cu Dinamo si e membru DDB

Locul tehnicianlui portughez a fost luat de fostul jucator dinamovist Zoltan Kadar, care are la dispozitie doar doua meciuri pentru a promova echipa in elita fotbalului elvetian."Lacustele" au condus in clasament mare parte din sezon, dar trei infrangeri la rand, ultima suferita luni, in deplasare, cu Winterthur (locul 6), scor 1-2, le-au adus in situatia de a putea pierde si barajul de promovare.Gasshopper este primul loc, cu 61 de puncte, dupa 34 de jocuri, fiind urmata de FC Thun, cu 58 de puncte, si Schaffhausen, cu 54 de puncte, ultima formatie fiind in mare forma, cu trei succese consecutive. Ingrijorarea liderului vine de la faptul ca are un meci in plus fata de urmaritoarele sale, care, din fericire pentru echipa de pe locul 1, se vor intalni intre ele, marti, la Thun. In Elvetia, promoveaza direct prima clasata, iar a doua joaca un baraj cu ocupanta locului 9 in Super League."Grasshopper Club Zurich reactioneaza la tendinta descendenta din ultimele meciuri si se desparte cu efect imediat de antrenorul Joao Carlos Pereira si staff-ul sau. Ca interimar, Zoltan Kadar va prelua responsabilitatea primei echipe pentru meciurile ramase din acest sezon. El va fi asistat de Marc Hodel, Ricardo Cabanas si Walter Gruter, ultimul in calitate de preparator fizic. Conducerea Grasshopper Club Zurich este convinsa ca aceasta solutie interna va oferi impulsul necesar pentru a ne atinge cu succes obiectivul sezonului, de a promova in Super League", a precizat gruparea, pe site-ul oficial.Kadar, 54 de ani, trebuie sa indeplineasca obiectivul in zece zile, dupa meciul de vineri, de la Neuchatel, cu Xamax (locul 9 din 10), si dupa cel de joi, 20 mai, de acasa, impotriva celor de la Kriens (locul 8).Zoltan Kadar a mai antrenat-o pe Grasshopper Zurich si in finalul sezonului trecut, cand a ratat barajul de promovare/mentinere dupa un egal, scor 2-2, la FC Aarau, si o infrangere, scor 0-6, pe teren propriu, cu Winterthur, in ultimele doua etape. Echipa din Zurich, detinatoarea recordurilor de titluri si cupe ale Elvetiei (27, respectiv 19) a retrogradat la finalul campionatului 2018/2019."De o saptamana sunt membru DDB. Pana acum nu am stiut ca exista asa ceva. Dar cum am aflat, m-am si inscris cu mare placere. Am platit pe un an, dar o sa platesc pana ies la pensie si dupa aceea. Cotizatia reprezinta o suma foarte mica, fata de cat a facut Dinamo pentru mine", spunea, atunci, Kadar.Fost mare jucator al lui Dinamo din perioada 1991-1996, Zoltan Kadar a fost campion cu echipa bucuresteana in 1992.