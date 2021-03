Un antrenor de top din Europa a fost condamnat la inchisoare cu executare. A scos-o pe CFR Cluj din Liga Campionilor

Mamic urmeaza sa fie demis de la Dinamo Zagreb, deoarece pedepasa lui este cu executare. Fratele lui Zoran, Zdravko Mamic, a fost condamnat in acelasi dosar la sase ani si jumatate de inchisoare.Fost jucator la echipe din Bundesliga, dar si in nationala Croatiei, pentru care a strans 6 selectii, Mamic si-a inceput cariera de antrenor la Dinamo Zagreb (2013-2016). El a plecat apoi la formatii din Golf, printre care si Al-Hilal, pentru a reveni la Dinamo in 2020. In toamna trecuta, Dinamo Zagreb, cu Zoran Mamic pe banca , a eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor.Citeste si: