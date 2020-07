13 suporteri, arestati in timpul manifestarilor de bucurie de la Liverpool si Leeds

Noua suporteri au fost arestati in fata stadionului Anfield.La Leeds, unde jucatorii au defilat cu un autocar in fata fanilor, patru persoane au fost arestate si un politist a fost ranit usor.Jucatorii echipei Liverpool au primit trofeul, medalile si tricourile de campioni ai Angliei, miercuri seara, dupa meciul cu Chelsea Londra, scor 5-3, din penultima etapa a Premier League. Capitanul Jordan Henderson a ridicat trofeul pe un stadion gol, dar mii de fani au fost prezenti in afara stadionului pentru a sarbatori titlul asteptat de 30 de ani, in ciuda solicitarilor politiei si clubului sa nu se adune in grupuri mari, din cauza pandemiei de coronavirus. Multi dintre ei au aprins torte si focuri de artificii, au cantat, au scandat si au sarbatorit cu bere. Politia a amplasat un mare dispozitiv in zona, a intervenit si a mai confiscat din torte, dar nu au putut sa impiedice multimea sa se stranga pe Walton Breck Road, langa stadion.La Leeds, clubul de fotbal a fost criticat pentru organizarea evenimentului de defilare in fata suporterilor, dar si-a sustinut decizia si a precizat ca siguranta fanilor reprezinta o prioritate.