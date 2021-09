Incidente grave! Mașina unui arbitru a fost incendiată de suporterii furioși

Un arbitru şi colegi de-ai săi care au părăsit oraşul Mostar după un meci aprins din campionatul Bosniei-Herţegovina a căzut într-o ambuscadă a unor suporteri furioşi, care le-au blocat maşina într-un tunel şi apoi le-au dat foc, informează AFP.

Un act de violenţă fără precedent comis împotriva arbitrilor bulversează fotbalul bosniac. Suporterii echipei Velez Mostar au interceptat şi au dat foc maşinii cu care arbitrul şi asistenţii lui călătoreau în drum spre casă, marţi seară, după un meci cu Borac Banja Luka, fosta adversară a formaţiei CFR Cluj în Liga Campionilor, din etapa a X-a a campionatului.

După ce această întâlnire a fost oprită înainte de final, deoarece fanii echipei din Mostar au invadat terenul şi au lovit un jucător al oaspeţilor, arbitrul şi cei doi asistenţi au părăsit oraşul pentru a ajunge la Sarajevo. Vehiculul lor a fost blocat într-un tunel de o altă maşină în care erau patru persoane.

"După ce au avariat maşina, au aruncat asupra ei o torţă aprinsă. O persoană rănită a fost internată în spital", a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei.

Suspecţii erau căutaţi încă, miercuri dimineaţă. Maşina a ars complet, conform fotografiilor publicate de presa locală.

Fanii echipei Velez Mostar au invadat terenul în minutul 82, după golul de 2-0 al celor de la Borac, fiind nemulţumiţi de mai multe decizii ale arbitrului, între care neacordarea unui penalti pentru gazde, în minutul 28. Suporterii furioşi au vrut să se răzbune şi pe jucătorii oaspeţi. Aceşti au scăpat nevătămaţi cu ajutorul fotbaliştilor de la Velez, care au creat un scut uman pentru a-şi apăra adversarii.

BiH 21.09.2021

Vele Mostar - Borac match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalović. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf