Pierderi uriase pentru Bayern Munchen din cauza pandemiei

Dar Hainer a insistat ca "ambitiile (n.r. - clubului) nu s-au diminuat".Noul sezon al Bundesliga incepe la 13 august, iar sefii lui Bayern spera ca reglementarile din Bavaria in domeniul sanitar vor permite unui numar limitat de suporteri sa participe la primul meci de acasa, la 21 august, impotriva formatiei FC Koln, pe un stadion, Allianz Arena, care poate primi 75.000 de persoane.Fostul international a spus ca obiectivul echipei pentru sezonul viitor este de a castiga un al zecelea titlu consecutiv in Bundesliga."Acesta este marele nostru obiectiv. Acest lucru nu s-a mai facut pana acum in marile campionate europene", a adaugat el.