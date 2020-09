Reactii dupa Craiova - Voluntari 2 -1: "Sa ne critice suporterii daca nu jucam bine, nu persoane din anturajul echipei"

"Trei puncte foarte importante. Nu suntem la maxim in acest moment. Am intalnit o echipa buna pe contraatac. Ii felicit pe baieti, este a patra victorie, asta ne da incredere. Ne-am creat ocazii, cred ca am peritat victoria si ii felicit pe baieti. La golul lor a fost o pozitionare gresita. Sunt aici de 11 meciuri , am castigat zece meciuri.Am gresit jumatate de ora. Dar parca toata lumea aici nu este multumita. Si vorbesc persoane din anturajul echipei. Sa ne critice sa ne injure daca nu jucam bine suporterii, nu persoane din anturajul echipei", a spus Bergodi, la Digi Sport si in conferinta de presa de dupa meci.Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I.Au marcat Koljic '34 si Cicaldau '71 pentru gazde si Costin '57 pentru FC Voluntari.