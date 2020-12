Mesajul lui Cosmin Contra pentru suporterii lui Dinamo: "Va rog sa-mi iertati naivitatea. Proiectul in care am crezut cel mai mult este o mare minciuna"

In ultimele trei luni la Dinamo, antrenorul nu a primit niciun ban de la conducerea spaniola si a decis ca e mai bine sa paraseasca echipa din Stefan cel Mare.La plecare, Cosmin Contra a transmis un mesaj fanilor dinamovistilor, prin intermediul unei retele de socializare."Dragi suporteri dinamovisti,Plec din Romania cu o mare durere in suflet. Nu mi-am imaginat niciodata ca proiectul in care am crezut cel mai mult in viata mea este o mare minciuna. Va rog sa imi iertati naivitatea. Am garantat pentru niste oameni pe care nu ii cunosteam si am gresit.Au fost cele mai grele 4 luni din cariera mea de antrenor, din cauza problemelor, minciunilor, promisiunilor... Nu sunt un las! Cei care ma cunosc cu adevarat stiu cate sacrificii si compromisuri am facut pentru Dinamo. In 4 luni, mi-am vazut familia o singura data. Am fost trup si suflet pentru Dinamo.Din cauza stresului, am avut probleme medicale care mi-au afectat foarte mult familia. Sunt un luptator si as fi gasit puterea sa continui, dar nu mai este vorba de mine, ci de linistea si echilibrul familiei mele.As fi ramas pentru voi, suporterii dinamovisti, singurii care ati fost langa echipa in aceste momente. Cu voi alaturi, Dinamo nu poate muri niciodata", a scris Contra pe instagram.SURSA FOTO: Instragam / cosmin2contraContra lasa Dinamo pe locul 14 in campionat , antepenultimul in Liga 1 , si calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa victoria in fata Viitorului, 3-0.CITESTE SI: EXCLUSIV Rednic, contract regesc la echipa lui Hagi. Ce salariu are si ce comision va incasa