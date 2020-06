Cum face Barcelona bani din jetoane virtuale

Ziare.

In primele ore de la lansare, fani din 103 tari ale lumii au achizitionat 600.000 de jetoane virtuale la un pret nominal de 2 euro. Fan Tokens vor fi scoase la vanzare si miercuri, dar la un pret stabilit de cerere si oferta.''Raspunsul la lansarea de azi, cu Fan Tokens epuizate in mai putin de doua ore, trimite un mesaj clar catre lumea sportului privind capacitatea extraordinara detinuta de Fan Tokens pentru a extrage randamentul maxim al enormelor posibilitati ce pot fi generate de suporterii globali'', a declarat fondatorul Chiliz y Socios.com, Alexandre Dreyfus, pe site-ul clubului catalan.Prin cumpararea acestor active digitale, suporterii obtin dreptul de a participa la votarea unor decizii in cadrul clubului. In cazul clubului FC Barcelona, fani sai vor vota designul unui perete din vestiarul de pe Camp Nou. PSG , Juventus, Roma si Atletico Madrid se numara printre cluburile care au vandut deja Fan Tokens catre suporterii lor.Fan Tokens permite de asemenea comunicarea dintre fani si site-ul clubului, castigarea unor premii digitale si reale, cum ar fi interactiunea cu jucatorii, participarea la apeluri video sau urmarirea meciurilor din tribuna VIP de pe Camp Nou, printre altele.''Fotbalul este un sport global si suporterii depasesc cu mult limitele unui stadion, ale orasului si inclusiv ale tarii clubului. De fapt, pentru marile echipe ale lumii, fanii care pot intra pe stadion reprezinta doar 0,01%. Restul de 99,99% raman afara. Faptul ca jetoanele FC Barcelona s-au vandut in 103 tari este cea mai buna dovada'', a adaugat Dreyfus