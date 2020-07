Decizie istorica la Dinamo: Suporterii si patronul Ionut Negoita au semnat un memoradum de preluare al clubului

Patronul clubului din Stefan cel Mare si reprezentantii ProgramDDB au semnat documentul prin care soarta clubului Dinamo poate trece in mainile suporterilor."Acest memorandum de intelegere prevede ca in termen 3 zile incepand de astazi, actualul actionar majoritar sa puna la dispozitie toate documentele solicitate.Apoi, in termen de 15 zile, sa fie finalizat auditul financiar, ale carui rezultate sa fie comunicate suporterilor actionari. Acestia vor decide prin vot, pe platforma www.programdd.ro, destinul Clubului.Pana la finalizarea acestui proces, ProgramDDB va avea exclusivitate in negocierile pentru preluarea clubul", se scrie pe pagina de facebook a suporterilor dinamovisti "Peluza Catalin Hildan - Dinamo"