Apel disperat al suporterilor dinamovisti: Trebuie sa ne luam clubul din mainile impostorilor. Cerem sprijinul autoritatilor

"CAINILOR, TREBUIE SA NE LUAM CLUBUL DIN MAINILE IMPOSTORILOR!Spaniolii au respins ieri oferta noastra de ajutor financiar.A trebuit sa trecem la un alt plan si sa ne asiguram ca banii ajung direct la plata datoriilor, fara sa treaca prin mana oamenilor lui Pablo.Pentru a ne convinge ca promisiunile lui au acoperire, Pablo a incercat sa ne ia ochii cu un document fals (vezi foto), care este cea mai clara dovada a faptului ca avem de-a face cu un grup infractional organizat.Documentul este datat 25 nov 2019!!Dinamo Bucuresti este scris Dynamo Bucaresti1.500.000Euro este scris in litere "ONE MILLION FIVE HUNDRED EUROS", care inseamna de fapt 1.000.500EuroSe vorbeste despre o fundatie care nu exista, la fel cum nu exista niciun fond de investitii "Benel". Fundatia se angajeaza sa vireze niste bani imediat ce va fi platit un profit.Intr-un cuvant, escrocii nostri seamana perfect cu hotii aia care isi uita buletinul la locul faptei.Administratorii de la Logaro sunt tot niste parliti din gasca lui Pablo. Numele lor apar in alte societati fantoma alaturi de Cortacero.Pentru a-si intari pozitia in Consiliul de Administratie al lui Dinamo, Pablo Cortacero, in calitate de presedinte, a convocat pentru astazi o sedinta a C.A. la care nu a fost prezent.Din partea spaniolilor a fost prezent Dorin Serdean, in calitate de invitat, pentru ca nu are calitatea de membru al C.A.Membrii C.A. au facut front comun in jurul presedintelui DDB, Cristi Hildan, asistat de avocatul DDB.Constantin Eftimescu a sustinut pozitia noastra, Cornel Talnar a trecut de partea noastra, iar Cornel Dinu , care nu a putut fi prezent, a mers pe mana DDB-ului, delegandu-l pe Cristi Hildan sa-l reprezinte in CA.In cadrul sedintei, escrocheria pusa la cale de "grupul Cortacero" a fost demontata punct cu punct.CAINILOR, razboiul de-abia de-acum incepe! Trebuie sa ne luam clubul inapoi din mainile acestor sarlatani!Gigi Multescu, Ionel Augustin si multe alte glorii ale lui Dinamo si-au exprimat sustinerea totala fata de demersurile noastre de salvare a clubului.Ii rugam pe jucatorii din lotul lui Dinamo sa priveasca documentul de mai sus si sa inteleaga ca au fost inselati de acest impostor!Ii rugam sa nu puna umarul la falimentarea lui Dinamo prin depunerea de memorii la FIFA!In cazul unui faliment va fi imposibil sa-si mai recupereze din bani.Cerem sprijinul autoritatilor romane in incercarea noastra de a salva acest club care aduna milioane de suporteri din Romania si din Diaspora, club care este sustinut de 10.500 de membri cotizanti adunati in cea mai mare comunitate socios din Estul Europei.Cerem sprijinul tuturor suporterilor dinamovisti, pe care ii chemam sa se alature comunitatii socios, aderand la www.programddb.roSperam ca toti dinamovistii au inteles ca singura solutie pentru Dinamo SUNTEM NOI, SUPORTERII.Pentru a-i sustine pe jucatori si pe angajatii de la Saftica, neplatiti de foarte mult timp, am pus la vanzare bilete si pentru urmatorul meci, FC Arges - Dinamo, chiar daca este un meci in deplasare.CITESTE SI: