Gest de milioane. Ce au facut suporterii pentru a-l pastra pe Sorescu la Dinamo

Tehnicianul este neplatit de trei luni de zile si nu a mai acceptat in ruptul capului sa ramana la echipa din Stefan cel Mare.Nici jucatorii dinamovisti nu o duc prea bine, multi au notificat clubul pentru neplata salariilor si vor sa-si depuna memorii pentru a-si putea recupera banii in instantele sportive.Cortacero tot promite milioane de euro, dar nu face nimic.Suporterii sunt cei care tin clubul in viata, prin donatiile si cotizatiile membrilor din programul "Doar Dinamo Bucuresti".Conform unor surse Ziare.com, unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei, Deian Sorescu, era decis sa-si depuna memoriu, insa a fost oprit de suporteri Fotbalistul dinamovist a intrat in a treia luna de neplata si putea sa devina liber de contract fara nicio problema.Suporterii i-au sarit in ajutor, l-au ajutat financiar pe Sorescu si i-au transmis fotbalistului ca oricand are nevoie de bani poate sa apeleze la ei.Prin acest gest, fanii au aratat atasamentul fata de clubul dinamovist si de jucatori si au evitat pe cat posibil depunctarea clubului in Liga 1 Tot cei din programul DDB au platit cazarea si deplasarea pentru meciul de la Pitesti, cu FC Arges, din campionat CITESTE SI: