Spectatorii revin pe stadioane. Arsenal, prima echipa care va beneficia de sprijinul suporterilor

Executivul condus de Boris Johnson a instituit un sistem cu trei niveluri de gravitate, in functie de circulatia virala, iar Londra se afla la cel de-al doilea nivel. Astfel, toate cluburile de fotbal din capitala, dar si cele de la alte discipline, vor fi autorizate sa evolueze in fata unui public limitat la 2.000 de persoane.Astfel, un numar maxim de 2.000 de suporteri ai lui Arsenal vor fi autorizati sa ia loc in tribunele de pe Emirates Stadium, pe 3 decembrie, cu ocazia meciului pe care "tunarii" il vor disputa in Europa League, impotriva formatiei austriece Rapid Viena."Chiar daca suntem constienti ca meciurile la capacitate redusa sunt departe de a constitui o revenire la normalitate, suntem nerabdatori sa-i readucem acasa pe suporterii nostri, pentru ceea ce va fi un moment istoric pentru clubul nostru", a precizat Arsenal intr-un comunicat.Dupa Arsenal, in Europa League, primul meci cu public din campionatul Angliei de la debutul pandemiei va fi West Ham United - Manchester United , pe 5 decembrie, urmat apoi in acelasi weekend de partidele echipelor Brighton, Chelsea , Tottenham si Liverpool, aflate la asemenea la nivelul al doilea.In schimb, nou promovata Leeds United va juca in continuare cu portile inchise, orasul din nordul Angliei fiind situat la cel de-al treilea nivel, cu cele mai dure restrictii, ceea ce l-a facut pe antrenorul argentinian Marcelo Bielsa sa considere ca echipa sa este nedreptatita. "Prezenta fanilor poate influenta rezultatele" considera tehnicianul sud-american.In afara fotbalului, finala Cupei de Toamna a Natiunilor la rugby, programata in data de 6 decembrie pe stadionul Twickenham din Londra, se va putea desfasura, de asemenea, in fata a 2.000 de spectatori.