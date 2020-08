FC Dinamo, despre suporterii din Programul DDB: "Suntem convinsi ca vom avea o colaborare lunga si benefica"

"Am apreciat efortul facut, in plina pandemie, de suporterii dinamovisti pentru salvarea clubului si consideram ca demersul lor, unic in Romania, a facut posibila aceasta tranzactie.Provenim dintr-un fotbal in care suporterii sunt prezenti in viata echipei si subliniem pe aceasta cale ca fanii dinamovisti sunt cel putin la fel de importanti ca si clubul pe care l-am preluat in aceasta saptamana.Timpul scurt avut de reprezentantii nostri la Bucuresti nu a facut posibila pana acum intalnirea cu suporterii dinamovisti, actionari ai clubului prin Program DDB, dar ii asiguram ca in cel mai scurt timp vom demara discutiile cu cei care sunt, din punctul nostru de vedere, sufletul acestei echipe.Suntem convinsi ca vom avea o colaborare de lunga durata, benefica pentru tot ce inseamna Dinamo si impreuna putem deveni acea forta care sa aduca rezultatele asteptate de cativa ani de toata suflarea alb-rosie.Doar impreuna cu suporterii nostri putem fi cei mai buni!", se arata in comunicatul semnat "actionar majoritar Dinamo 1948".FC Dinamo a anuntat, joi, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de spaniolul Pablo Cortacero, care a preluat proportia de 72 la suta din actiunile clubului, detinuta de omul de afaceri Ionut Negoita.Insa reprezentantii Benel International nu s-au intalnit cu suporterii din Programul Doar Dinamo Bucuresti, care detin si ei 20 la suta din actiuni si care nu au participat la negocieri, spre nemultumirea acestora din urma.Peluza Catalin Hildan a facut, vineri, pe pagina de Facebook , lamuriri in legatura cu actiunile detinute de suporteri si de activitatea ProgramDDB."CATEVA LAMURIRI in legatura cu actiunile detinute de suporteri si de activitatea ProgramDDB1. In relatia cu noul actionar majoritar, avem doua optiuni legate de sumele cu care ProgramDDB a imprumutat clubul in ultima jumatate de an:- sa solicitam restituirea sumelor- sa solicitam transformarea sumelor in actiuni.DDB va decide care dintre cele doua cai va fi urmata.In niciuna din cele doua variante, cele 20,06% actiuni detinute in prezent de catre suporteri NU VOR FI AFECTATE.Am transferat in total 2.751.201,00 lei catre FC Dinamo 1948. Bani adunati cu greu de catre suporteri si dati Clubului in cele mai delicate momente. Prin aceste sume s-au platit salariile, datoriile administrative si S-A OBTINUT LICENTA PENTRU LIGA 1.Dupa restituirea acestor imprumuturi, vom detine in continuare pachetul de 20,06% din actiuni.2. Puterea noastra financiara in acest moment este de aproximativ 1.000.000Euro/an (si suntem in continua crestere)Respectand proportiile, actionarul majoritar, avand de 3,6 ori mai multe actiuni decat DDB, va trebui sa investeasca anual un minim de 3.600.000Euro.Interesul nostru al tuturor este ca ProgramDDB sa continue cresterea, astfel incat investitiile in Club, atat din partea noastra, cat si din partea actionarului majoritar, sa fie tot mai consistente.Nu suntem in concurenta, ci in cooperare.Suntem pregatiti pentru un parteneriat sanatos.3. Este foarte important faptul ca suporterii detin o parte consistenta din actiuni.Avem dreptul sa convocam AGA.Vom cere sa fim consultati pentru deciziile importante din cadrul Clubului si de asemenea vom solicita sa avem membri in Consiliul de Administratie.4. Proiectul DDB va fi orientat in continuare pe cele patru prioritati ale sale:- Ridicarea si readucerea lui Dinamo acolo unde ii este locul, acolo unde este PERFORMANTA.- Organizarea de actiuni concrete pentru construirea noului STADION Dinamo.- Dezvoltarea CENTRULUI de Copii si Juniori.- Cresterea comunitatii DDB.5 Anuntul pe care l-am repetat de-a lungul Saptamanii DDB nu se referea doar la vanzarea clubului.Saptamana DOAR DINAMO BUCURESTI nu s-a incheiat....Surpriza cea mai frumoasa, pe care o meritati din plin, urmeaza sa se arate in curand", a anuntat Peluza Catalin Hildan.