Guvernul german se opune revenirii suporterilor pe stadioane

Liga germana isi doreste revenirea publicului pe arenele din Bundeliga, macar intr-un numar redus, insa Spahn a respins aceasta idee. El considera ca prin revenirea fanilor s-ar transmite un semnal nepotrivit intr-un moment in care tara inregistreaza o rescudescenta in privirea coronavirusului."Mii de suporteri pe stadioane nu este ceva potrivit cu evolutia actuala a numarului de infectari", a precizat Jens Spahn pe Twitter , dupa o reuniune cu ministrii regionali ai Sanatatii. "In acest moment trebuie sa nu ne asumam riscuri care pot fi evitate. Simtim ca trebuie sa ramanem vigilenti", a adaugat el.In Germania, adunarile cu numar mare de oameni sunt interzise pana la 31 octombrie.