"Ionut Negoita: Eu sustin inca Dinamo, substantial. Cand se scrie omul de afaceri in DDB"

"Eu sustin inca Dinamo , substantial. Da, de ce va mira? Ii las cu sediul la RIN Grand Hotel, cu magazinul, cu cantonamentul, sustin destul de multe chestii.Cand se vor rezolva toate astea si voi incasa ceva din restante, atunci ma inscriu in DDB, OK? Oricum, e de apreciat ceea ce fac suporterii, sunt pasi spre normalitate.Hai sa lamurim ceva: am avut mereu deschidere catre DDB. E usor sa gasesti o tinta in miscare, unde sa arunci cu sageti,Imi doream ca fanii sa intre la conducerea clubului, erau cei mai bine intentionati, dar nu puteam astepta la nesfarsit pana se hotarasc.Nu mai puteam merge pe promisiuni, discutiile cu alte persoane ce spuneau, ei spuneau!, ca vor Dinamo, imi consumau multa energie. N-am mai asteptat! De aceea s-a ajuns la varianta Cortacero", a spus Negoita pentru gsp.ro Cu o victorie in fata rivalilor de la FCSB, Dinamo poate visa la play off.Pentru meciul cu echipa lui Gigi Becali , "cainii rosii" au promisa o prima in valoare de 50 000 de euro, scrie fanatik CITESTE SI: