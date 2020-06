Mesajul lui Klopp catre suporterii lui Liverpool dupa castigarea titlului: "Va rog, sarbatoriti, dar sarbatoriti intr-un mod sigur si in medii private"

Ziare.

Va rog, sarbatoriti, dar sarbatoriti intr-un mod sigur si in medii private, ca sa nu riscam sa raspandim aceasta boala ingrozitoare in comunitatea noastra!Daca lucrurile ar fi altfel, nu mi-ar placea nimic altceva decat sa sarbatorim impreuna, sa avem o parada care sa fie chiar mai mare decat cea dupa ce am castigat Liga Campionilor anul trecut, astfel incat sa putem impartasi cu totii acest moment special, dar pur si simplu nu este posibil.Cu totii am facut atat de mult pentru a lupta impotriva Covid-19 si acest efort nu poate fi risipit. Cand va fi timpul potrivit, vom sarbatori. Dar deocamdata, va rugam sa ramaneti cat mai mult acasa", a transmis Klopp.Liverpool a castigat, joi seara, pentru a XIX-a oara campionatul Angliei, dupa ce echipa de pe locul doi in clasamentul Premier League, Manchester City , a fost invinsa cu scorul de 2-1 de Chelsea , in etapa a XXXI-a.Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a transmis o scrisoare deschisa suporterilor formatiei, in care le cere acestora sa nu se mai adune pe strazi si sa celebreze primul titlu castigat dupa 30 de ani.Vineri, in a doua zi de sarbatorire a titlului, 34 de persoane au fost ranite - trei grav - in timp ce mii de oameni au aparut pe malul raului care traverseaza orasul, in ciuda restrictiilor privind adunarile. De asemenea, pompierii au stins un foc mic la fatada unei cladiri.Trei persoane au fost internate in stare grava la spital. Alte 24 de persoane au fost, de asemenea, tratate la spital, in timp ce sapte au fost tratate la fata locului.Un barbat in varsta de 19 ani, din Scarisbrick, Lancashire, a fost arestat sub suspiciunea ca a provocat incendiul de la cladirea Liver Building, despre care se crede ca a pornit de un foc de materiale pirotehnice. Incendiul a provocat daune in valoare de cel putin 10.000 de lire sterline.Cincisprezece persoane au fost retinute pentru confruntari violente cu fortele de ordine.Clubul, politia si primarul orasului au condamnat comportamentul "inacceptabil" al anumitor suporteri care s-au adunat la Pier Head, pe malurile Raului Mersey, pentru a celebra primul titlu cucerit in 30 de ani, fara sa respecte masurile de distantare sociala, in timp ce noul coronavirus contina sa se raspandeasca.Liverpool ar putea sa nu mai dispute pe Stadionul Anfield cele trei meciuri ramase de jucat pe teren propriu in Premier League (impotriva formatiilor Aston Villa, Burnley si Chelsea), daca fanii continua sa sarbatoreasca titlul pe strazile orasului.