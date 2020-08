Nu doar suporterii ucrainieni ii fac mari probleme lui Mircea Lucescu. "Daca stiam, nu as fi semnat cu Dinamo Kiev"

Contestat de fani, romanul nu duce o viata usoara la echipa din capitala Ucrainei.Mare i-a fost mirarea lui Lucescu sa afle, cand a ajuns la Kiev, ca nu va avea la antrenamentele echipei patru titulari, din sezonul trecut.Toti s-au accidentat grav si vor incepe pregatirea la inceputul lunii septembrie.Vestea nu e prea buna pentru Lucescu, mai ales ca pe pe 25 august are Supercupa Ucrainei, impotriva lui Sahtior.Si asta nu e tot. In august, Dinamo Kiev intra in preliminariile Champions League, unde Lucescu vrea sa intre in grupe cu echipa ucraineana."Eu nu am stiut de aceste probleme cu accidentarile. Daca stiam, nu as fi semnat la Kiev. M-au anuntat dupa ce am semnat contractul", le-ar fi spus Lucescu apropiatilor, conform unor surse Ziare.comIn plus, Dinamo Kiev nu mai dispune ca-n anii precedenti de un buget foarte mare, patronul Surkis vrea sa mearga mai mult pe mana jucatorilor tineri.Toate acestea fac ca misiunea lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev sa fie foarte grea.