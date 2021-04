Printul Philip era mare microbist: cu ce echipa tinea consortul Reginei Elisabeta a Marii Britanii

Printre cei care plang se afla si suporterii lui Arsenal Londra , Printul fiind un mare fan al echipei londoneze. El a avut o lunga asociere cu clubul. Prima sa vizita la Highbury in calitate de oficial a venit in octombrie 1952, la doar opt luni dupa ce regina Elisabeta a II-a a urcat pe tron. Ulterior, de-a lungul anilor, Printul Philip a fost prezent la mai multe meciuri importante ale tunarilor, inclusiv la finale jucate pe legendarul Wembley. Printul Philip a participat si la inaugurarea arenei Emirates Stadium la 26 octombrie 2006, cand s-a intretinut cu Thierry Henry , Cesc Fabregas si ceilalti jucatori din acea perioada.Si Regina Elizabeta a II-a tine tot cu Arsenal. A dat-o de gol Jeremy Corbyn, in 2018, cand liderul Partidului Laburist a dezvaluit ca Elisabeta a II-a impartaseste cu el pasiunea pentru clubul din nordul capitalei Regatului. De altfel, in 2007, in timpul unui eveniment ce a avut loc la Palatul Buckingham, lidera monarhiei din insula a schimbat cateva replici cu Arsene Wenger si a fost placut impresionata de Cesc Fabregas, pe atunci jucatorul "tunarilor".Din familia regala a Marii Britanii, doar Harry mai tine cu Arsenal, dar el este mai degraba pasionat de rugby. Printul Charles e fan Burnley, Printil Williams tine cu Aston Villa, in vreme ce Kate Middleton e suporter a celor de la Arsenal.