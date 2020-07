Razboi total intre fanii lui Dinamo Kiev si Mircea Lucescu: "Vor fi cele mai grele milioane de euro din cariera ta"

"Luni, anuntul lui Mircea Lucescu ne-a oferit o raza de speranta privind o posibila cooperare intre Dinamo si el.Mircea, ai inteles totul corect.Nu vei putea lucra in conditii normale aici.Aparitia ta la Kiev marti, 28 iulie, poate insemna un singur lucru: ai ales banii si ai creat o groapa intre echipa si fani.Iti promitem nu numai o primire calda.Acestea vor fi cele mai grele milioane de euro din cariera ta!Orasul Kiev nu va fi niciodata la fel de prietenos pentru tine ca Donetk. Si cu siguranta nu vom uita cuvintele tale conform carora Ucraina si Rusia sunt o singura tara.Inainte ca echipa sa plece in vacanta, mai aveti sansa sa faceti alegerea corecta si sa va relaxati.Conducerea lui Dinamo are si ea aceeasi sansa", au spus fanii lui Dinamo Kiev pe o retea de socializare.